Родители погибших от отравления детей в Красноярском крае пришли в сознание

СК: в Красноярском крае родители погибших от отравления детей пришли в сознание

Родители детей, погибших в результате отравления в неизвестным веществом после семейного ужина в селе Красная Сопка Красноярского края, пришли в сознание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России по российскому региону. Уточняется, что их будут допрашивать.

21 сентября появились данные, что семья из шести человек в селе Красная Сопка Красноярского края отравилась пельменями, купленными в местном магазине. Утром в субботу у членов одной семьи появились признаки пищевого отравления. Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю указало, что токсичное вещество установить пока не удалось.

Также стало известно, что правоохранители рассматривают несколько причин отравления детей в Красноярском крае. Согласно одной из версий, в приготовленную еду могло попасть опасное для жизни вещество. Кроме того, считает следствие, дети могли отравиться продуктами, купленными в магазине.