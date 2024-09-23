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01:29, 23 сентября 2024Силовые структуры

Прокуратура назвала возможные причины гибели трех детей в Красноярском крае

Прокуратура назвала несколько причин отравления детей в Красноярском крае

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Правоохранители рассматривают несколько причин отравления детей в Красноярском крае. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram.

По одной из версий, в приготовленную еду могло попасть опасное для жизни вещество. Кроме того, считает следствие, дети могли отравиться продуктами, купленными в магазине. «В рамках расследования дела изъяты все необходимые образцы, назначены экспертные исследования», — говорится в публикации.

Как сообщал источник телеканала РЕН ТВ, причиной отравления могло стать ядовитое вещество, которое перепутали с приправой.

21 сентября стало известно, что семья из шести человек в селе Красная Сопка Красноярского края отравилась пельменями, купленными в местном магазине. Троих детей — шестилетнюю девочку, 11-летнюю девочку и 13-летнего мальчика — спасти не удалось. Родители, а также еще один ребенок, находятся в реанимационном отделении, их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

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      Марина Совина
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