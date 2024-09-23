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06:39, 23 сентября 2024Россия

В Красноярском крае после отравления пельменями умер четвертый ребенок

Четвертый ребенок умер после ужина семьи в Красноярском крае

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Умер еще один ребенок из семьи, которая отравилась неизвестным веществом во время ужина в селе Красная Сопка в Красноярском крае. Об этом сообщила региональная прокуратура, передает ТАСС.

Жертвой неизвестного токсина стал уже четвертый ребенок. Ему было 12 лет.

До этого сообщалось о гибели детей в возрасте 6, 11 и 13 лет. Их родители остаются в больнице, состояние пациентов врачи оценивают как тяжелое.

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю сообщило, что токсичное вещество установить пока не удалось. Предположительно, семья оказалась в больнице после употребления на ужин замороженных пельменей.

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      Марина Совина
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