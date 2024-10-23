Трех российских подростков обвинили в поджоге бомбардировщиков на военном аэродроме

Baza: трое подростков хотели поджечь два бомбардировщика в Иркутской области

Троих подростков обвинили в попытке поджога двух бомбардировщиков ТУ-22М на военном аэродроме в Иркутской области. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, юные россияне арестованы и находятся в СИЗО по обвинению в подготовке теракта. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Двоим молодым людям 17 лет, самому младшему — 15. Они были задержаны 18 сентября. По версии следствия, подростки намеревались проникнуть на закрытую территорию военного аэродрома в Усольском районе, чтобы уничтожить два самолета ТУ-22М.

Брат одного из них с весны участвует в специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Красноярский краевой суд вынес приговор троим подросткам, совершившим диверсии на железной дороге. Одного отправили в воспитательную колонию на 6 лет, двое других — на 6,5 года в колонию общего режима.