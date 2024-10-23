Трое российских подростков получили сроки за диверсии на железной дороге

В Красноярске суд отправил в колонию 3 подростков за диверсии на железной дороге

Красноярский краевой суд вынес приговор троим подросткам, совершившим диверсии на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Один из осужденных отправится в воспитательную колонию на 6 лет, двое других — на 6,5 года в колонию общего режима.

Суд и следствие установили, что в июле 2023 года несовершеннолетние красноярцы за деньги подожгли релейный и батарейный шкафы на перегоне между станциями Шарыпово и Шушь Красноярской железной дороги.

22 октября сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД выявили поджигателя оборудования на станции Московка Западно-Сибирской железной дороги. Им оказался житель Омска 1997 года рождения, который вступил в террористическую организацию, запрещенную в России.