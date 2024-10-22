ФСБ задержала украинского поджигателя на железной дороге

ФСБ: омич из украинской террористической организации поджег шкаф на ж/д

Сотрудники ФСБ и МВД выявили поджигателя оборудования на станции Московка Западно-Сибирской железной дороги. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель управления ведомства по Омской области Ирина Руснак.

Задержан житель Омска 1997 года рождения, который вступил в террористическую организацию, запрещенную в России. По данным силовиков, мужчина совершил 13 октября поджог релейного шкафа. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и диверсии в целях дестабилизации деятельности органов власти.

С санкции суда мужчина заключен под стражу. На допросе он дал признательные показания. По его словам, он вступил в террористическую организацию, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне Украины. Ему дали через мессенджер Telegram задание совершить поджог и передали координаторы места диверсии. Также омич оставлял на фасадах зданий надписи, дискредитирующие российские власти.

У него дома прошли обыски, изъята техника и другие предметы, подтверждающие его причастность к террористической деятельности.

17 октября сообщалось, что во Владивостоке суд приговорил 26-летнюю студентку к 12,5 года колонии общего режима за поджог Первомайского военкомата.