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11:39, 23 октября 2024Из жизни

Труп выпал из катафалка посреди дороги

В Польше тело выпало из катафалка на дорогу во время транспортировки в морг

Фото: Shutterstock / Fotodom

Похоронному дому в Польше пришлось приносить извинения после того, как тело покойного выпало из катафалка. Об этом пишет Sky News.

Автомобиль похоронной службы Hades Funeral Service перевозил тело в морг в городе Сталева-Воля на юго-востоке Польши, когда из-за неисправности механизма дверь кузова открылась во время движения и труп выпал на дорогу. При этом мужчина, ехавший за катафалком, испугался, что сбил кого-то: на лобовое стекло его машины попала простыня, а затем он увидел лежащего перед ним человека.

Представители похоронной службы извинились перед «всеми, кто был разочарован и расстроен этим событием». «С глубоким сожалением сообщаем вам, что в результате неожиданной технической неисправности электрического замка задней двери катафалка во время транспортировки тела покойного произошел неприятный инцидент, который не отражает высоких стандартов нашей компании», — написала пресс-служба Hades Funeral Servicе в заявлении, опубликованном на своем веб-сайте.

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      Антонина Черташ
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