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14:47, 23 октября 2024Россия

Украина атаковала сразу два российских региона

Минобороны заявило об атаке БПЛА на Курскую и Белгородскую области

Фото: Matthew Childs / Reuters

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали сразу два российских региона. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

В министерстве заявили, что российские войска с 12:50 до 13:20 по московскому времени пресекли попытки атаки дронов на Белгородскую и Курскую области.

«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области и один над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

В этот же день стало известно, что российские войска уничтожили американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley в Курской области. Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось уничтожить еще две БМП, семь боевых бронированных машин и три артиллерийских орудия.

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      Никита Абрамов
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