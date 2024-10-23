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11:02, 23 октября 2024Россия

Украина нанесла удар дронами по российскому региону

Белгородский глава Гладков: дроны ВСУ повредили три автомобиля в Шебекино

Фото: Reuters

Украина нанесла удар дронами по российскому региону. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили три автомобиля в городе Шебекино.

«FPV-дрон нанес удар по движущемуся грузовому автомобилю, в результате атаки произошло возгорание транспортного средства. Вследствие еще одной атаки БПЛА на парковке сельхозпредприятия повреждены два автомобиля», — сообщил чиновник.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области, однако для этого требуется время.

ЖЗЛ
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