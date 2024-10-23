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07:21, 23 октября 2024Россия

Украина за ночь выпустила по России 14 дронов и 4 безэкипажных катера

Минобороны России: уничтожены 14 беспилотников и 4 безэкипажных катера ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В ночь на среду, 23 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России 14 беспилотных летательных аппартов и 4 безэкипажных катера. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что беспилотники пытались атаковать два региона России. 4 дрона сбили над Ростовской областью, еще 10 — над Крымом. Беспилотники сбили средствами противовоздушно обороны (ПВО). Речь идет о летательных аппаратах самолетного типа.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей там не привели.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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