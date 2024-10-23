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16:03, 23 октября 2024Россия

Украинские БПЛА атаковали сразу два российских населенных пункта

Гладков сообщил об атаках украинских беспилотников на Шебекино и Нежеголь

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали сразу два населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино в результате атаки БПЛА в одном частном домовладении пробита крыша, выбиты окна и повреждена надворная постройка, во втором — посечены кровля и забор», — написал чиновник.

Еще в одном населенном пункте — селе Нежеголь — взорвался дрон. В результате на территории двух жилых домов остекление получило повреждения. Также осколки посекли заборы и хозпостройку. Затем село атаковал FPV-дрон, из-за чего загорелись два автомобиля.

В этот же день стало известно, что российские войска уничтожили американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley в Курской области. Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось уничтожить еще две БМП, семь боевых бронированных машин и три артиллерийских орудия.

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      Никита Абрамов
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