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12:51, 23 октября 2024Бывший СССР

В Армении понадеялись на наблюдателей ЕС из-за мира с Азербайджаном

Глава парламента Армении Симонян: наблюдатели ЕС должны остаться в республике
Ален Симонян

Ален Симонян. Фото: President.am / Wikimedia

В Армении надеются на то, что наблюдатели Европейского союза (ЕС) останутся в республике до момента заключения мирного договора с Азербайджаном. Об этом сообщил спикер парламента Армении Ален Симонян в ходе общения с журналистами, пишет РИА Новости.

По его словам, гражданская миссия наблюдателей из ЕС продолжает свою деятельность на территории Армении. «Мы благодарны наблюдателям, этой гражданской миссии, тем странами, которые ее сюда направили, и надеемся, что как минимум до заключения мирного договора наблюдатели будут находиться здесь», — заявил Симонян.

При этом он не уверен в том, что наблюдатели будут представлены после подписания мирного договора между Ереваном и Баку.

Ранее председатель армянской комиссии по делимитации границ с Азербайджаном Мгер Григорян заявил, что обсуждение делимитации границ Баку и Ереваном должно вестись без посредников. Стороны не раз заявляли, что основные пункты документа уже согласованы, однако до сих пор есть разногласия по некоторым положениям. Например, по вопросу «Зангезурского коридора».

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      Сергей Болиев
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