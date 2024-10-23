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09:24, 23 октября 2024Бывший СССР

В Армении ратифицировали положения о делимитации границы с Азербайджаном

Парламент Армении ратифицировал положения о делимитации границы с Азербайджаном

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Национальное собрание Армении ратифицировало положения о делимитации границы с Азербайджаном. Об этом сообщил спикер парламента Ален Симонян, пишет РИА Новости.

Председатель Нацсобрания сообщил, что за ратификацию проголосовали 67 депутатов. Всего в парламенте 107 мест — таким образом, ратификацию поддержало большинство депутатов.

В процессе голосования участвовали только депутаты от партии власти «Гражданский договор». Оппозиционные силы бойкотировали слушания и принятие итогового решения по этому вопросу.

Ранее в Армении заявили, что обсуждение делимитации границ с Азербайджаном должно вестись без посредников. «Процедура разрешения споров — очень сложная вещь, но, если мы привлечем третью страну и сделаем ее арбитражем, я не знаю, какой будет конфликт интересов», — заявил председатель армянской комиссии по делимитации границ Мгер Григорян.

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      Сергей Болиев
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