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10:33, 23 октября 2024Бывший СССР

В Армии России рассказали о новой тактике при штурме позиций ВСУ

ВС России используют тактику залистовывания позиций ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России используют тактику залистовывания позиций украинских военных. Об этом сообщил командир подразделения БПЛА с позывным Вэл, пишет ТАСС.

По его словам, залистовывание позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) производится перед штурмом. «Мы даем противнику шанс на выживание процессом залистовывания. Если никто не выходит, тогда уже применяются все силы против врага», — рассказал он.

Также еще один оператор БПЛА с позывным Цезарь добавил, что в листовках описывается порядок действий при сдаче в плен.

Ранее украинский аналитический проект Deep State сообщил о продвижениях армии России на нескольких направлениях фронта. Под контроль Российской армии перешли восточные окраины населенного пункта Селидово, также наблюдается продвижения к западу от Цукурино и к востоку от Курахово в район населенных пунктов Новодмитровка и Зоряное.

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      Алевтина Запольская
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