В Белоруссии назначили дату проведения выборов президента

«БелТА»: выборы президента Белоруссии пройдут в январе 2025 года

Выборы президент Белорусии пройдут 26 января 2025 года. Об этом сообщило белорусское агентство «БелТА».

Решение принято в ходе заседания Палаты представителей (нижняя палата парламента) республики. Там же присутствовал глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко, который заявил о полной готовности ведомства к избирательной кампании по выборам главы республики.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко пока о своем выдвижении на этот пост не сообщал. В случае выдвижения это будет его седьмая избирательная кампания.

Ранее Лукашенко заявил, что выборы президента Белоруссии пройдут «чисто и аккуратно». «Запомните: больше всего чего бы я не хотел — чтобы эта кампания начиналась», — отметил Лукашенко.