В Бразилии разбился истребитель ВВС

CNN Brasil: пилот разбившегося в Бразилии истребителя успел катапультироваться

Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Бразилии F-5М разбился на востоке страны. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.

Происшествие случилось днем 22 октября. Согласно информации телеканала, истребитель выполнял тренировочный полет. Заметив проблемы с самолетом, пилот направил воздушное судно в необитаемый район и успешно катапультировался.

Отмечается, что истребитель упал в лесистой местности недалеко от нескольких многоквартирных домов в регионе Натал штата Риу-Гранди-ду-Норти. Данных о пострадавших в результате крушения пока нет.

Ранее истребитель военно-морских сил (ВМС) США EA-18G Growler разбился в штате Вашингтон на западе страны. Как отмечается, истребитель разбился во время учебного полета с военно-морской авиабазы ​​Уидби-Айленд. Спасательная группа отправилась на поиск летчиков, личности пилотов не раскрываются.