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04:08, 23 октября 2024Силовые структуры

В деле о взятке Арашукова появились подробности

«Ъ»: экс-сенатор Арашуков передал взятку сотруднику ФСИН через тайник

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

Отбывающий пожизненный срок бывший сенатор Рауф Арашуков передал взятку участвовавшему в оперативном эксперименте сотруднику Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) через тайник. Подробности дела со ссылкой на источники передает «Коммерсант».

Утверждается, что экс-сенатор передал три миллиона рублей несколькими траншами с июля по октябрь 2024 года. Он рассчитывал получить привилегированные условия, включая повышение лимита звонков, передач и встреч с родственниками, а также возможность выбирать место работы в исправительном учреждении и отбывать наказание в камере с выбранным им заключенным.

Деньги были переданы одному из адвокатов Арашукова через родственника экс-сенатора. Сейчас в отношении Арашукова заведено новое уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ («дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере»).

Ранее силовики задержали адвоката, через которого Арашуков пытался подкупить сотрудника ФСИН, чтобы улучшить условия содержания в колонии для пожизненно осужденных «Черный дельфин». Юристу вменяется посредничество во взяточничестве. Его имя не называется.

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