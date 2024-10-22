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15:18, 22 октября 2024Силовые структуры

Осужденный на пожизненный срок бывший российский сенатор передавал взятку через адвоката

СК: по делу о взятке экс-сенатора Арашукова задержан его адвокат
Рауф Арашуков

Рауф Арашуков. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Силовики задержали адвоката, через которого бывший сенатор Рауф Арашуков пытался подкупить сотрудника ФСИН, чтобы улучшить условия содержания в колонии для пожизненно осужденных «Черный дельфин». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Юристу вменяется посредничество во взяточничестве. Его имя не называется.

Следователи и сотрудники ФСБ выясняют личности других участников коррупционного преступления.

Ранее сообщалось, что Рауф Арашуков через адвоката пытался подкупить сотрудника ФСИН за три миллиона рублей. За это он просил привилегированных условий в колонии.

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      Любовь Ширижик
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