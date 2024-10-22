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12:40, 22 октября 2024Силовые структуры

В отношении пожизненно осужденного экс-сенатора Арашукова возбудили новое дело за взятку

СК: экс-сенатор Арашуков дал взятку в 3 млн руб. сотруднику ФСИН за привилегии
Рауф Арашуков

Рауф Арашуков. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Находящийся в колонии «Черный дельфин» для пожизненно осужденных бывший сенатор Рауф Арашуков через адвоката пытался подкупить сотрудника ФСИН за три миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Осужденный добивался с помощью взятки привилегированных условий в колонии. Возбуждено уголовное дело, по которому помимо Арашукова проходит и его адвокат.

По данным СК, денежные средства передавались сотруднику тюремного ведомства с июля по октябрь. Экс-сенатор рассчитывал на улучшение условий в ИК-6 — увеличение лимита на телефонные разговоры, дополнительные свидания с родственниками и посылки, самостоятельный выбор места и вида работ в колонии, а также сокамерника.

О взятке в правоохранительные органы заявил сотрудник ФСИН. Арашукову предъявлено обвинение.

Бывший сенатор и его отец Рауль признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. Как установил суд, отец и сын создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей.

17 октября в соцсетях Арашукова появилось обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову. В тексте письма экс-сенатор заявил, что просит у главы Чечни прощения «за все ошибки, которые совершил» перед ним, и обратился к Кадырову за помощью «в сложившейся ситуации». «Я знаю, что, кроме тебя, нам никто не поможет, Ин ша Аллах. Я и моя семья никогда не забудем то добро и помощь, что ты нам оказывал не раз», — написал Арашуков.

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      Любовь Ширижик
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