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12:24, 17 октября 2024Россия

Отбывающий пожизненное экс-сенатор Арашуков извинился перед Кадыровым

Экс-сенатор от КЧР Арашуков извинился перед Кадыровым и попросил о помощи

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Приговоренный к пожизненному сроку экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков принес извинения главе Чечни Рамзану Кадырову и попросил о помощи. Об этом бывший чиновник заявил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Рауф Арашуков попросил у Кадырова прощения за ошибки, которые совершил. По его словам, он никогда не делал того, что могло бы разозлить главу Чечни.

«Я прошу простить меня ради Аллаха, я признал свои ошибки», — написал Арашуков.

Ранее в суде пояснили, что им поступила жалоба по сенатору и его отцу Раулю, а также других осужденных по делу.

В сентябре Первый апелляционный суд оставил в силе пожизненное лишение свободы Арашукову и его отцу. Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль были задержаны в январе 2019 года. По версии следствия, они создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей.

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