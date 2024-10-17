Отбывающий пожизненное экс-сенатор Арашуков извинился перед Кадыровым

Экс-сенатор от КЧР Арашуков извинился перед Кадыровым и попросил о помощи

Приговоренный к пожизненному сроку экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков принес извинения главе Чечни Рамзану Кадырову и попросил о помощи. Об этом бывший чиновник заявил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Рауф Арашуков попросил у Кадырова прощения за ошибки, которые совершил. По его словам, он никогда не делал того, что могло бы разозлить главу Чечни.

«Я прошу простить меня ради Аллаха, я признал свои ошибки», — написал Арашуков.

Ранее в суде пояснили, что им поступила жалоба по сенатору и его отцу Раулю, а также других осужденных по делу.

В сентябре Первый апелляционный суд оставил в силе пожизненное лишение свободы Арашукову и его отцу. Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль были задержаны в январе 2019 года. По версии следствия, они создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей.

