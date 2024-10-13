Суд рассмотрит жалобу на пожизненный срок бывшему сенатору Арашукову 23 октября

Верховный суд рассмотрит жалобу на решение приговорить к пожизненному сроку бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда.

Как пояснили в суде, им поступила жалоба по сенатору и его отцу Раулю, а также других осужденных по делу. «Рассмотрение жалобы назначено на 23 октября 2024 года, заседание пройдет в открытом режиме», — говорится в сообщении.

В сентябре Первый апелляционный суд оставил в силе пожизненное лишение свободы Арашукову и его отцу. Родственники продолжают заявлять о своей невинности. Рауф Арашуков и его Рауль по существу дела не признали вину ни по одному из предъявленных обвинений, в том числе в убийствах.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль были задержаны в январе 2019 года. По версии следствия, они создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Также экс-сенатора обвиняют в организации убийств представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году.