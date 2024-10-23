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22:32, 23 октября 2024Мир

В Германии обвинили россиянина в убийстве двух украинских военнослужащих

NTV: в Мюнхене обвинили россиянина в убийстве двух украинских военнослужащих

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Генеральная прокуратура Мюнхена предъявила обвинение в убийстве двух украинских военнослужащих гражданину России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NTV.

«После насильственной смерти двух украинских военнослужащих в Мурнау, Верхняя Бавария, прокуратура Мюнхена выдвинула обвинения в убийстве гражданину России», — сообщил телеканал. Отмечается, что 57-летний россиянин в апреле 2024 года убил двоих мужчин, которых прооперировали в больнице Мурнау после боевых ранений. Мужчина находится под стражей в мюнхенской тюрьме Штадельхайм.

5 сентября минюст США обвинил шестерых россиян в кибератаках на Украину и страны Североатлантического альянса. Как утверждается, пятеро якобы офицеров Главного разведывательного управления (ГРУ) Министерства обороны России и один ранее обвиненный гражданин России Амин Стигал участвовали в хакерских атаках на критическую инфраструктуру Украины.

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      Марина Совина
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