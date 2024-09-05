США обвинили шестерых россиян в кибератаках на Украину и НАТО

Минюст США обвинил шестерых россиян в кибератаках на Украину и НАТО

Министерство юстиции США обвинило шестерых россиян в кибератаках на Украину и страны НАТО. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Как утверждается, пятеро якобы офицеров Главного разведывательного управления (ГРУ) Министерства обороны России и один ранее обвиненный гражданин России Амин Стигал участвовали в хакерских атаках на критическую инфраструктуру Украины. Минюст США полагает, что позднее эти же граждане России атаковали правительственные системы стран НАТО.

«Министерство юстиции будет использовать все доступные инструменты для пресечения подобного рода вредоносной кибердеятельности и привлечения виновных к ответственности», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Минюст США заочно обвинил Стигала за якобы попытку взлома и уничтожения компьютерных систем ряда правительственных учреждений Украины. В ведомстве уточнили, что атаке якобы подверглись серверы МИД и Минэнерго Украины.