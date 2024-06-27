США обвинили россиянина в кибератаках на госсайты Украины

Минюст США: россиянин заочно обвинен в совершении кибератак на госсайты Украины

22-летний гражданин России Амин Тимович Стигал заочно обвинен за якобы попытку взлома и уничтожения компьютерных систем ряда правительственных учреждений Украины. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте Министерства юстиции США.

«Коллегия присяжных штата Мэриленд заочно обвинила Амина Тимовича Стигала, 22-летнего гражданина России, в заговоре с российской военной разведкой с целью совершения кибератак. Перед началом конфликта на Украине целью были системы и данные украинского правительства, не имеющие военной или оборонной роли. Более поздние цели включали компьютерные системы в странах, которые оказывали поддержку Киеву, включая США», — сообщается в заявлении ведомства.

Минюст США уточнил, что атаке якобы подверглись серверы МИД, Минобрнауки, Минсельхоза, Минэнерго, Казначейства, Счетной палаты Украины.

Ведомство добавило, что Стигал остается на свободе. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

10 апреля глава департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов рассказал, что Украина ежедневно совершает кибератаки на российские системы. Он также подчеркнул, что некоторые атаки совершаются при поддержке западных спецслужб.