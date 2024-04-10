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15:44, 10 апреля 2024Интернет и СМИ

В МИД России заявили о ежедневных кибератаках со стороны Украины

В МИД РФ заявили, что Украина ежедневно совершает кибератаки на системы России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В МИД России заявили, что Украина ежедневно совершает кибератаки на российские системы. Об этом РИА Новости сообщил глава департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.

«Главный плацдарм для таких атак, в первую очередь против граждан, — это Незалежная (Украина — прим. «Ленты.ру»), ее территория», — заявил он.

Люкманов также подчеркнул, что некоторые атаки совершаются при поддержке западных спецслужб.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила НАТО в посягательстве на цифровой суверенитет России. Она отметила, что альянс хочет удерживать господство в цифровой среде.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения России в кибератаках. Он заявил, что частые обвинения Москвы в подобных деяниях никогда не подкрепляются аргументацией.

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      Мария Большакова
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