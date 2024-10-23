Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:20, 23 октября 2024Мир

В Германии усомнились в изоляции России после видео с саммита БРИКС

Бизнесмен Дотком усомнился в изоляции России после видео с саммита БРИКС
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Немецкий бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком усомнился в изоляции России после просмотра видео с саммита объединения БРИКС в Казани. Свою реакцию Дотком опубликовал в социальной сети Х.

«Так выглядит изоляция?» — поинтересовался Дотком.

Таким образом бизнесмен из Германии прокомментировал видео, на котором президент России Владимир Путин встречает в Казани мировых лидеров и высокопоставленных гостей, участвующих в саммите БРИКС. Соответствующие кадры в соцсети опубликовало Министерство иностранных дел России.

Ранее американский телеканал CNN констатировал, что саммит межгосударственного объединения продемонстрировал провал попыток Запада изолировать Россию.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию. Он раскритиковал проведенную им реформу электроэнергетики

      Популярная российская актриса показала внешность без косметики

      Началась встреча Путина с президентом Ирана

      В Германии заявили о лишении США мирового господства из-за БРИКС

      Фадеев ответил на обвинения в заказе скандала с Глюкозой

      «Норникель» заявил об «идеальном шторме» в сфере корпоративной безопасности

      Путин поставил в пример БРИКС темпы роста индийской экономики

      Дорогой пикап Tesla Cybertruck попал в топ продаж в США

      Украинские БПЛА атаковали сразу два российских населенных пункта

      Премьер Индии покинул саммит БРИКС из-за встречи с Шольцем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше