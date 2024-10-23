В Германии усомнились в изоляции России после видео с саммита БРИКС

Бизнесмен Дотком усомнился в изоляции России после видео с саммита БРИКС

Немецкий бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком усомнился в изоляции России после просмотра видео с саммита объединения БРИКС в Казани. Свою реакцию Дотком опубликовал в социальной сети Х.

«Так выглядит изоляция?» — поинтересовался Дотком.

Таким образом бизнесмен из Германии прокомментировал видео, на котором президент России Владимир Путин встречает в Казани мировых лидеров и высокопоставленных гостей, участвующих в саммите БРИКС. Соответствующие кадры в соцсети опубликовало Министерство иностранных дел России.

Ранее американский телеканал CNN констатировал, что саммит межгосударственного объединения продемонстрировал провал попыток Запада изолировать Россию.