В Германии заявили о лишении США мирового господства из-за БРИКС

Бизнесмен Дотком: БРИКС отобрал у США мировое господство без единой пули

Новый многополярный порядок, который олицетворяет межгосударственное объединение БРИКС, отобрал у США мировое господство без единой пули. Такое мнение выразил немецкий бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком в своем аккаунте социальной сети Х.

«Вы только вдумайтесь, какая же это глупость тратить триллионы долларов на создание сильнейшей армии с 750 военными базами для поддержания мирового господства, а затем уничтожить свою же резервную валюту, наложив санкции на ее пользователей и позволив новому многополярному порядку в лице БРИКС отобрать всю вашу власть без единой пули», — отметил предприниматель из Германии.

Ранее Дотком прокомментировал видео, на котором президент России Владимир Путин встречает в Казани мировых лидеров и высокопоставленных гостей, участвующих в саммите БРИКС. После просмотра видеоролика он усомнился в глобальной изоляции России.