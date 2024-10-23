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16:12, 23 октября 2024Мир

В Германии заявили о лишении США мирового господства из-за БРИКС

Бизнесмен Дотком: БРИКС отобрал у США мировое господство без единой пули

Фото: Владимир Астапкович / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Новый многополярный порядок, который олицетворяет межгосударственное объединение БРИКС, отобрал у США мировое господство без единой пули. Такое мнение выразил немецкий бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком в своем аккаунте социальной сети Х.

«Вы только вдумайтесь, какая же это глупость тратить триллионы долларов на создание сильнейшей армии с 750 военными базами для поддержания мирового господства, а затем уничтожить свою же резервную валюту, наложив санкции на ее пользователей и позволив новому многополярному порядку в лице БРИКС отобрать всю вашу власть без единой пули», — отметил предприниматель из Германии.

Ранее Дотком прокомментировал видео, на котором президент России Владимир Путин встречает в Казани мировых лидеров и высокопоставленных гостей, участвующих в саммите БРИКС. После просмотра видеоролика он усомнился в глобальной изоляции России.

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      Дарья Устьянцева
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