В Госдуме ответили на слова Зеленского об отказе от ударов по энергообъектам

Миронов: вместо прекращения атак на энергообъекты на Украине нужно их усилить

Слова президента Украины Владимира Зеленского о взаимном прекращении ударов по объектам энергетики означают, что атаки нужно усилить. Такое мнение выразил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, его слова приводятся на сайте фракции.

Ранее Зеленский в интервью Financial Times заявил, что взаимное прекращение огня по энергообъектам поспособствует завершению активной фазы конфликта. Миронов, в свою очередь, считает, что Зеленский прикрывается гражданами Украины, которые лишаются электроэнергии и тепла.

«На самом деле [Зеленский] хочет сохранить власть в разрушенной по его вине стране. Предложение Зеленского о прекращении ударов по объектам энергетики — верный признак, что их надо усилить, как и удары по остальной инфраструктуре, которую в войне против России использует киевский режим», — сказал депутат.

23 октября «BBC Украина» сообщила, что Зеленский поручил государственным органам разработать предложения для так называемого внутреннего плана действий страны. Он нужен на случай, если военный конфликт будет продолжаться. Документ затронет различные сферы — военно-промышленный комплекс, оборону, экономику, социальную политику и другое.