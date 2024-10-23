The Print: Индии нужно отгородиться от Запада и Америки

Индийским политикам следует отгородиться от Запада и Америки при одном условии. Об этом заявило индийское издание The Print.

Издание выпустило колонку под заголовком «Национальные интересы Индии требуют улучшения отношений с Китаем. Не позволяйте Западу влиять на это». В материале отмечается, что, судя по череде недавних встреч на высшем уровне, индийские и китайские лидеры ищут способ урегулировать территориальный спор в Гималаях. Уточняется, что с 2020 года отношения Пекина и Нью-Дели представляют собой взаимную антипатию и неопределенность.