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07:05, 23 октября 2024Мир

В Ираке сообщили об ударе по «жизненно важной» для Израиля цели

Исламское сопротивление Ирака нанесло удар по «жизненно важной» для Израиля цели

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

«Исламское сопротивление Ирака» сообщило о нанесении удара по «жизненно важной» для Израиля цели. Об этом пишет ТАСС.

О каком именно объекте идет речь, не уточняется. Удар был нанесен беспилотниками по территории Голанских островов. В организации пообещали, что «операции по уничтожению опорных пунктов противника продолжатся с возрастающей скоростью».

Ранее Иран предостерег Израиль от атак. Глава иранского МИД Аббас Аракчи подчеркнул, что любой удар по стране будет считаться «красной линией» и не останется без равноценного ответа. Он предупредил, что Тегеран не будет задерживаться с ответной атакой, «но и спешить не будет».

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      Марина Совина
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