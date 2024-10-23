В Ираке сообщили об ударе по «жизненно важной» для Израиля цели

Исламское сопротивление Ирака нанесло удар по «жизненно важной» для Израиля цели

«Исламское сопротивление Ирака» сообщило о нанесении удара по «жизненно важной» для Израиля цели. Об этом пишет ТАСС.

О каком именно объекте идет речь, не уточняется. Удар был нанесен беспилотниками по территории Голанских островов. В организации пообещали, что «операции по уничтожению опорных пунктов противника продолжатся с возрастающей скоростью».

Ранее Иран предостерег Израиль от атак. Глава иранского МИД Аббас Аракчи подчеркнул, что любой удар по стране будет считаться «красной линией» и не останется без равноценного ответа. Он предупредил, что Тегеран не будет задерживаться с ответной атакой, «но и спешить не будет».