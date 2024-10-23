В Иране опровергли обвинения во вмешательстве в выборы в США

Миссия Ирана в ООН: у Тегерана нет намерений вмешиваться в выборы в США

Иран отвергает обвинения в якобы имеющихся попытках вмешательства в американские выборы. В официальном Тегеране таких мотивов не имеют, рассказали в миссии Ирана в ООН, пишет РИА Новости.

Власти США и СМИ периодически обвиняют Тегеран в попытках вмешаться в выборы в стране. «Иран уже недвусмысленно и неоднократно заявлял, что у него нет ни мотивов, ни намерений вмешиваться в выборы в США, он категорически отвергает подобные обвинения», — подчеркнули в постпредстве.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком предположил, к чему приведет возможная война США и Ирана. По его мнению, если Штаты начнут войну с Ираном, то третья мировая война гарантирована.

В свою очередь, в Тегеране заявили о планах не допустить войну с США. Об этом сообщил главный советник лидера элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции генерал Хосейн Дагиги. По его словам, вооруженные силы страны внимательно следят за ситуацией и готовы к любым ответным действиям.

