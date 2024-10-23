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08:12, 23 октября 2024Мир

В Италии призвали к «шоковой терапии» для повышения рождаемости

Times: в Италии призвали начать «шоковую терапию» для повышения рождаемости

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Италии необходима «шоковая терапия» для того, чтобы исправить демографическую ситуацию и повысить уровень рождаемости. С соответствующим призывом выступил руководитель Итальянского фонда содействия рождаемости Джиджи Де Пало, его слова передает The Times.

«Италии нужна шоковая терапия — политика в области рождаемости, которая объединит компании, банки, города и политическую оппозицию», — заявил он. По его словам, содержание одного ребенка до достижения им 18 лет обходится государству в 178 тысяч евро, после чего они зачастую «эмигрируют, чтобы пополнить ВВП других государств».

Де Пало привел в пример Францию, которая занимает лидирующие позиции в Европе по рождаемости. По его мнению, это связано со снижением налогов в зависимости от числа детей в семье. Спад рождаемости в Италии начался в 2008 году, сейчас коэффициент рождаемости в стране составляет лишь 1,21 ребенка.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коэффициент рождаемости в России находится на «страшно низком» уровне. «Мы живем в самой большой стране мира. А нас каждый год становится меньше. А справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости», — сказал он.

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      Артём Верейкин
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