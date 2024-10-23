В Израиле сообщили о попадании дрона «Хезболлы» в окно спальни Нетаньяху

Kan: дрон «Хезболлы» попал точно в окно спальни премьера Израиля Нетаньяху

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный 19 октября ливанской шиитской группировкой «Хезболла» по дому премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, повредил окно спальни в его резиденции. Об этом сообщила израильская радиостанция Kan.

Источник радиостанции в службах безопасности отметил, что попадание дрона «было прямым и дому был нанесен значительный ущерб». При этом отмечается, что в день прилета беспилотника Нетаньяху и его супруги Сары в резиденции не было.

Согласно информации Kan, всего было запущено два БПЛА, но второй дрон врезался в другое здание в Кесарии.

Ранее стало известно, что Израиль собирается ответить на атаку резиденции Биньямина Нетаньяху. По словам дипломатического источника, ответственность за покушение на Нетаньяху несет Иран, так как он продолжает оказывать поддержку противостоящей Израилю организации «Хезболла».