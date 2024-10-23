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00:19, 23 октября 2024Бывший СССР

В Киеве отложили начало отопительного сезона с целью экономии газа

Власти Киева решили отложить начало отопительного сезона, чтобы сэкономить газ

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Власти Киева приняли решение отложить начало отопительного сезона, чтобы сэкономить газ. Об этом сообщил заявил заместитель председателя Киевской городской администрации Петр Пантелеев, его слова передает агентство УНИАН.

«Мы не можем себе позволить тратить газ, когда температура на улице позволяет не отапливать. Ценные энергоресурсы, в частности газ, должны использоваться экономно, чтобы в самые холодные месяцы мы могли обеспечить достаточную подачу тепла», — сказал он.

Пантелеев подчеркнул, что отопление в столице Украины будет включено тогда, когда средняя температура будет находиться на отметке ниже восьми градусов в течение трех дней. Он добавил, что решение о включении отопление будет принято в конце октября — начале ноября.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна нормально пройдет зиму с сохранившимися энергетическими мощностями и теми, что должны быть созданы к отопительному периоду. Он опроверг прогноз эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, который сказал, что в худшем сценарии отключения света и отопления могут составлять до 18-20 часов в сутки.

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      Артём Верейкин
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