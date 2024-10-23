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13:46, 23 октября 2024Мир

В Кремле опровергли слухи о расколе БРИКС

Песков: БРИКС не сотрудничает против кого-либо

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Сотрудничество в рамках БРИКС не направлено против каких-либо стран и слухи о возможном расколе являются ложными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это тоже не так», — отреагировал официальный представитель Кремля на слухи западных СМИ о том, что Россия и Китай якобы хотят превратить клуб в антиамериканскую коалицию, в то время как остальные страны выступают против подобных идей.

Песков добавил, что каждая из стран-членов состоит в БРИКС, исходя из собственных национальных интересов. Он также подчеркнул, что приоритетом объединения является экономическая повестка и сотрудничество стран друг с другом.

Ранее Песков заявил, что Турция вполне может присоединиться к межгосударственному объединению БРИКС, будучи членом североатлантического альянса. По словам пресс-секретаря российского лидера, притягательность сотрудничества в рамках БРИКС в том, что никто не ставит вопрос «или-или». Он подчеркнул, что подобные условия наоборот любят ставить в НАТО и Евросоюзе.

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      Максим Габриелян
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