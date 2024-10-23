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13:20, 23 октября 2024Мир

В Кремле допустили прием в БРИКС одной из стран НАТО

Песков: Турция вполне может присоединиться к БРИКС, будучи членом НАТО
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Турция вполне может присоединиться к межгосударственному объединению БРИКС, будучи членом североатлантического альянса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ.

«С точки зрения БРИКС и основных подходов БРИКС — каких-то возражений тут нет», — сказал он.

По словам пресс-секретаря российского лидера, притягательность сотрудничества в рамках БРИКС в том, что никто не ставит вопрос «или-или». Песков подчеркнул, что подобные условия наоборот любят ставить в НАТО и Евросоюзе.

Ранее официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик подтвердил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет на саммит БРИКС. Уточняется, что Эрдоган посетит мероприятия саммита 23 октября.

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      Виктория Кондратьева
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