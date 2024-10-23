В Кремле оценили мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине

Ушаков: Россия считает полезной инициативу Китая и Бразилии по Украине

Россия считает полезной мирную инициативу Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, комментируя переговоры российского лидера Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиьнпином, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы считаем тоже инициативу полезной, и об этом наш президент говорил, в том числе в ходе контактов с [президентом Бразилии] Лулой [да Силвой] и с Си Цзиньпином», — рассказал представитель Кремля.

Ранее Ушаков заявил, что Путин в личном общении с лидерами стран БРИКС поднимал тему Украины на полях саммита организации в Казани. Он добавил, что по итогам саммита будет подготовлена декларация БРИКС по украинской проблематике, ее положения уже согласованы.

Также заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что генсек организации Антониу Гутерриш и Путин проведут встречу на полях саммита БРИКС в Казани, где обсудят ситуацию на Украине.