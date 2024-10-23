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17:15, 23 октября 2024Экономика

В Кремле оценили перспективы инвестплатформы БРИКС стать заменой SWIFT

Песков: предложенная Россией инвестплатформа БРИКС не станет альтернативой SWIFT

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Предложенная Россией инвестиционная платформа БРИКС не должна рассматриваться в качестве замены Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

В Кремле подчеркнули, что одной из главных целей новой платформы станет стимулирование инвестиционной активности в странах с развивающейся экономикой. Речь идет прежде всего о государствах Глобального Юга и Востока. «Все это никоим образом не предполагается как альтернатива SWIFT и еще чему-то», — пояснил Песков.

Он отметил, что в новой инвестиционной платформе БРИКС будут задействованы в том числе «электронные инструменты». Однако Песков не стал уточнять, о каких именно инструментах идет речь.

Ранее с предложением создать в рамках БРИКС новую инвестиционную платформу выступил президент России Владимир Путин. По его словам, подобная платформа обеспечит необходимыми финансами развивающиеся государства. Кроме того, Путин заявил о необходимости создания зерновой биржи БРИКС, которая способствовала бы формированию справедливых цен на продукты питания и сырье в странах объединения.

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      Анатолий Акулов
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