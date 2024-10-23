Путин предложил способ обеспечить финансами глобальные Юг и Восток

Путин: странам БРИКС нужна собственная инвестиционная платформа

У государств БРИКС должна появиться собственная инвестиционная платформа. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировало РБК.

Данный инструмент, по мнению главы государства, нужен для того, чтобы страны объединения могли реализовать свой потенциал и воспользоваться выгодами новой волны глобального экономического роста.

Инвестиционная платформа, как полагает Путин, позволила бы обеспечить финансовыми ресурсами страны глобального Юга и Востока. Кроме того, российский лидер считает нужным открыть зерновую биржу БРИКС, которая обеспечит формирование справедливых цен на продукты и сырье, а также защитит национальные рынки от спекуляций. В будущем зерновая биржа могла бы стать полноценной товарной.

В конце июня появилась информация, что страны БРИКС поддержали инициативу создания зерновой биржи.

До этого стало известно о соответствующих консультациях, которые вел Банк России.