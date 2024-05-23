Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:20, 23 мая 2024Экономика

У стран БРИКС может появиться собственная зерновая биржа

Центробанк РФ изучает вопрос создания зерновой биржи в рамках БРИКС

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Банк России ведет консультации по созданию зерновой биржи в рамках БРИКС. Об этом 23 мая заявил глава управления надзора за организациями торговой и клиринговой инфраструктуры департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Михаил Аракелян. Как сообщает ТАСС, информацией по поводу такой биржи Аракелян поделился в ходе форума «Биржевой рынок российской продукции АПК: основные направления и перспективы развития» на площадке выставки-форума «Россия».

Ранее необходимость создания общей для стран-участниц БРИКС зерновой биржи аргументировалась необходимостью укрепить значение России — ключевого поставщика зерна. Кроме того, инициаторы этой идеи рассчитывают таким образом усилить общую продовольственную безопасность этого объединения. В частности, экономисты обращают внимание на то, что западные страны сейчас не гнушаются нерыночными механизмами ценообразования. Например, вбрасывают ложную информацию через подконтрольные им СМИ.

До этого Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил прогноз сбора пшеницы в РФ в 2024 году до 86 миллионов тонн. Предполагается, что валовой сбор зерна в РФ будет на уровне 135 миллионов тонн, а его экспорт — на уровне 59,5 миллиона.

В то же время, по информации Минсельхоза РФ, в 2024 году суммарные доходы российских экспортеров от вывоза продукции аграрно-промышленного комплекса (АПК) будут на уровне 45 миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта сумма взятки арестованному замначальника Генштаба ВС России

      СК попросил отпустить из СИЗО арестованного генерала Попова

      В Госдуме назвали унизительной идею выплат для одной категории женщин

      Членов «Альтернативы для Германии» захотели исключить из Европарламента

      Тайвань зафиксировал возле острова несколько десятков летательных аппаратов КНР

      Украине предрекли отступление из Харькова после одного из действий России

      Пожилым россиянам посоветовали быть осторожными с молочными продуктами

      Суд арестовал еще двух фигурантов дела в отношении генерала-лейтенанта Шамарина

      Бывший муж Бузовой захотел купить новый дом

      Частный самолет с иностранцами на борту аварийно приземлился в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше