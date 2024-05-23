У стран БРИКС может появиться собственная зерновая биржа

Центробанк РФ изучает вопрос создания зерновой биржи в рамках БРИКС

Банк России ведет консультации по созданию зерновой биржи в рамках БРИКС. Об этом 23 мая заявил глава управления надзора за организациями торговой и клиринговой инфраструктуры департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Михаил Аракелян. Как сообщает ТАСС, информацией по поводу такой биржи Аракелян поделился в ходе форума «Биржевой рынок российской продукции АПК: основные направления и перспективы развития» на площадке выставки-форума «Россия».

Ранее необходимость создания общей для стран-участниц БРИКС зерновой биржи аргументировалась необходимостью укрепить значение России — ключевого поставщика зерна. Кроме того, инициаторы этой идеи рассчитывают таким образом усилить общую продовольственную безопасность этого объединения. В частности, экономисты обращают внимание на то, что западные страны сейчас не гнушаются нерыночными механизмами ценообразования. Например, вбрасывают ложную информацию через подконтрольные им СМИ.

До этого Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил прогноз сбора пшеницы в РФ в 2024 году до 86 миллионов тонн. Предполагается, что валовой сбор зерна в РФ будет на уровне 135 миллионов тонн, а его экспорт — на уровне 59,5 миллиона.

В то же время, по информации Минсельхоза РФ, в 2024 году суммарные доходы российских экспортеров от вывоза продукции аграрно-промышленного комплекса (АПК) будут на уровне 45 миллиардов долларов.