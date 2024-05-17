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15:51, 17 мая 2024Экономика

Российским аграриям спрогнозировали рост доходов

Глава Минсельхоза Лут: доходы РФ от экспорта агропродукции составят $45 млрд

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По итогам 2024 года суммарные доходы российских экспортеров от вывоза продукции аграрно-промышленного комплекса (АПК) ожидаются на уровне в 45 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию главы Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ Оксаны Лут.

Ранее она заявляла, что в 2023 году суммарные доходы отечественных аграриев от продаж продукции иностранным покупателям составили в общей сложности 43,5 миллиарда долларов. Таким образом, если прогноз ведомства сбудется, показатель вырастет на 1,5 миллиарда.

В то же время индекс производства продукции АПК в России, характеризующий изменение динамики выпуска в этом секторе, в этом году ожидается на уровне в 102,9 процента к показателю 2021-го, заключается в материалах ведомства.

За последние несколько лет в число ключевых покупателей российской агропродукции вошел Китай. По итогам 2023 года доходы России от продаж зерновых агрокультур в КНР выросли в 3,7 раза и достигли уровня почти в 325 миллионов долларов против 87,4 миллиона в 2022-м. Самой востребованной категорией российской агропродукции у китайских покупателей стала пшеница (35 миллионов долларов). Другими популярными видами стали ячмень (110,2 миллиона) и кукуруза (91,7 миллиона).

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      Анатолий Акулов
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