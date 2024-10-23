В Кремле заметили лучшее понимание лидерами БРИКС позиции России по Украине

Песков: в Кремле заметили лучшее понимание лидерами БРИКС позиции РФ по Украине

В Кремле заметили, что участники саммита БРИКС в Казани стали лучше понимать позицию России в конфликте на Украине. Об этом «Российской газете» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Заметили», — ответил он на вопрос о том, заметили ли в Кремле улучшение понимания собеседников президента России Владимира Путина по конфликту на Украине.

Ранее стало известно, что позиции стран БРИКС по Украине вошли в декларацию саммита. Страны — участницы объединения подчеркнули, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН.

