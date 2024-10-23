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17:26, 23 октября 2024Бывший СССР

В Кремле заметили лучшее понимание лидерами БРИКС позиции России по Украине

Песков: в Кремле заметили лучшее понимание лидерами БРИКС позиции РФ по Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Pool / Reuters

В Кремле заметили, что участники саммита БРИКС в Казани стали лучше понимать позицию России в конфликте на Украине. Об этом «Российской газете» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Заметили», — ответил он на вопрос о том, заметили ли в Кремле улучшение понимания собеседников президента России Владимира Путина по конфликту на Украине.

Ранее стало известно, что позиции стран БРИКС по Украине вошли в декларацию саммита. Страны — участницы объединения подчеркнули, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН.

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      Илья Таксюр
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