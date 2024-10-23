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18:31, 23 октября 2024Силовые структуры

В Курском управлении капстроя прошли обыски по делу о строительстве укреплений

В Курской области прошли обыски по делу о строительстве укреплений

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Курском управлении капитального строительства прошли обыски в рамках дела о возведении фортификационных пограничных укреплений на границе с Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, обыски также прошли в ряде фирм, связанных с депутатом Госдумы от Курской области Максимом Васильевым. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Позже на своей странице «ВКонтакте» депутат подтвердил факт обысков в его компании и сообщил, что все интересующие силовиков документы были им предоставлены.

При этом Васильев отметил, что дело в отношении его компании и ее сотрудников не возбуждалось, как и не было проверки касательно некачественно выполненных работ. «Все работы компании, в которой я работаю, выполнены в полном объеме», — отметил депутат.

22 октября при обыске у экс-замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, обвиняемого во взяточничестве, нашли денежные средства, ювелирные украшения и другие ценности.

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      Владимир Седов
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