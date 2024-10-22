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22:02, 22 октября 2024Силовые структуры

При обыске у экс-замгубернатора Брянской области нашли деньги и ценности

При обыске у экс-замглавы Брянской области Петроченко изъяли деньги и ценности

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

При обыске у экс-замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, обвиняемого во взяточничестве, нашли денежные средства, ювелирные украшения и другие ценности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В случае обвинительного приговора изъятые ценности могут быть взысканы в доход государства при назначении дополнительного наказания в виде штрафа. Следствие также устанавливает другие активы, которые могли от них скрыть обвиняемый и члены его семьи. Отмечается, что следователи допускают, что бывший чиновник успел вывести деньги со всех своих счетов, поскольку знал о проверке в отношении него.

Ранее стало известно, что экс-замгубернатора Брянской области обвинили во взяточничестве. По данным следователей, чиновник получил взятку от предпринимателя. В материалах указывается, что решение об аресте Петроченко было принято в связи с опасениями, что он может угрожать свидетелям и «согласовать защитную позицию с возможными соучастниками», если останется на свободе.

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      Марина Совина
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