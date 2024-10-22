Экс-замгубернатора Брянской области обвинили в получении взятки

Экс-замгубернатора Брянской области Петроченко обвинили во взяточничестве

Бывшему замгубернатора Брянской области Александру Петроченко предъявили обвинение во взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По данным следователей, чиновник получил взятку от предпринимателя. В материалах указывается, что решение об аресте Петроченко было принято в связи с опасениями, что он может угрожать свидетелям и «согласовать защитную позицию с возможными соучастниками», если останется на свободе.

Правоохранители также полагали, что экс-замгубернатора может попытаться запугать следствие, используя свои связи в органах власти. В свою очередь защита указывала на положительные характеристики обвиняемого.

Об аресте Петроченко стало известно 16 октября. Он заключен под стражу до 14 декабря. Позднее сообщалось, что его задержали с поличным при получении взятки.