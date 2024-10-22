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21:22, 22 октября 2024Силовые структуры

Экс-замгубернатора Брянской области обвинили в получении взятки

Экс-замгубернатора Брянской области Петроченко обвинили во взяточничестве

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Бывшему замгубернатора Брянской области Александру Петроченко предъявили обвинение во взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По данным следователей, чиновник получил взятку от предпринимателя. В материалах указывается, что решение об аресте Петроченко было принято в связи с опасениями, что он может угрожать свидетелям и «согласовать защитную позицию с возможными соучастниками», если останется на свободе.

Правоохранители также полагали, что экс-замгубернатора может попытаться запугать следствие, используя свои связи в органах власти. В свою очередь защита указывала на положительные характеристики обвиняемого.

Об аресте Петроченко стало известно 16 октября. Он заключен под стражу до 14 декабря. Позднее сообщалось, что его задержали с поличным при получении взятки.

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      Марина Совина
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