Экс-замгубернатора Брянской области обвинили в получении взятки

Бывшему замгубернатора Брянской области Александру Петроченко предъявили обвинение во взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
По данным следователей, чиновник получил взятку от предпринимателя. В материалах указывается, что решение об аресте Петроченко было принято в связи с опасениями, что он может угрожать свидетелям и «согласовать защитную позицию с возможными соучастниками», если останется на свободе.
Правоохранители также полагали, что экс-замгубернатора может попытаться запугать следствие, используя свои связи в органах власти. В свою очередь защита указывала на положительные характеристики обвиняемого.
Об аресте Петроченко стало известно 16 октября. Он заключен под стражу до 14 декабря. Позднее сообщалось, что его задержали с поличным при получении взятки.