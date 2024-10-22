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19:51, 22 октября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности задержания бывшего замгубернатора Брянской области

ТАСС: экс-замглавы Брянской области Петроченко задержали на взятке с поличным
Александр Петроченко

Александр Петроченко. Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко был задержан с поличным при получении взятки. Такие подробности раскрывает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, взятку экс-чиновнику передал бизнесмен, который дал против него показания.

О заключении Петроченко под стражу стало известно 16 октября. Ему вменяют часть 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Месяцем ранее управление ФСБ по Брянской области начало проверку в отношении бывшего замгубернатора. Инициатором проверки стал глава региона Александр Богомаз.

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      Олеся Мицкевич
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