Раскрыты подробности задержания бывшего замгубернатора Брянской области

Бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко был задержан с поличным при получении взятки. Такие подробности раскрывает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным агентства, взятку экс-чиновнику передал бизнесмен, который дал против него показания.
О заключении Петроченко под стражу стало известно 16 октября. Ему вменяют часть 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.
Месяцем ранее управление ФСБ по Брянской области начало проверку в отношении бывшего замгубернатора. Инициатором проверки стал глава региона Александр Богомаз.