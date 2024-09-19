ФСБ начала проверку бывшего замгубернатора Брянской области

ФСБ проводит проверку экс-замгубернатора Брянской области Петроченко

Управление ФСБ по Брянской области проводит проверку в отношении бывшего замгубернатора Александра Петроченко. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в Telegram.

Инициатором проверки стал сам Богомаз.

Губернатор отметил, что Брянская область занимает лидирующие позиции по уровню доверия к власти. «В полном взаимодействии с силовыми структурами ведется борьба со всеми возможными проявлениями коррупции на любом уровне!» — подчеркнул он.

Другие подробности не приводятся.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов рассказал, что прокуроры в ходе проверки обнаружили у одного из чиновников виртуальные активы коррупционного происхождения на сумму 28 миллионов рублей.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области по подозрению в получении в качестве взятки 25 миллионов рублей.