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18:19, 16 октября 2024Силовые структуры

Суд арестовал бывшего заместителя губернатора Брянской области

В Москве суд арестовал на 1,5 месяца экс-замглавы Брянской области Петроченко
Начало событий в новости ФСБ начала проверку бывшего замгубернатора Брянской области

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Москве Басманный районный суд арестовал на 1,5 месяца экс-замглавы Брянской области Александра Петроченко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Петроченко заключен под стражу до 14 декабря.

Ранее сообщалось, что Управление ФСБ по Брянской области проводит проверку в отношении фигуранта. Инициатором проверки стал сам губернатор Александр Богомаз. Он отметил, что Брянская область занимает лидирующие позиции по уровню доверия к власти. «В полном взаимодействии с силовыми структурами ведется борьба со всеми возможными проявлениями коррупции на любом уровне!» — подчеркнул он. Другие подробности не приводятся.

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      Анна Габай
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