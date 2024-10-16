Суд арестовал бывшего заместителя губернатора Брянской области

В Москве суд арестовал на 1,5 месяца экс-замглавы Брянской области Петроченко

В Москве Басманный районный суд арестовал на 1,5 месяца экс-замглавы Брянской области Александра Петроченко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Петроченко заключен под стражу до 14 декабря.

Ранее сообщалось, что Управление ФСБ по Брянской области проводит проверку в отношении фигуранта. Инициатором проверки стал сам губернатор Александр Богомаз. Он отметил, что Брянская область занимает лидирующие позиции по уровню доверия к власти. «В полном взаимодействии с силовыми структурами ведется борьба со всеми возможными проявлениями коррупции на любом уровне!» — подчеркнул он. Другие подробности не приводятся.

