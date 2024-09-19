У российского чиновника обнаружили виртуальные 28 миллионов рублей

Генпрокурор Краснов: у чиновника нашли цифровую валюту на сумму 28 млн рублей

Прокуроры в ходе проверки с помощью современных информационных технологий обнаружили у российского чиновника виртуальные активы коррупционного происхождения. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на IX заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Выдержки из его доклада предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

В 2023 году прокурорская проверка выявила у госслужащего цифровую валюту на сумму 28 миллионов рублей. Благодаря информационной системе межведомственного электронного взаимодействия, которая дает круглосуточный доступ к более чем 100 государственным базам данных, у чиновника нашли недвижимость. Причем ипотека по ней была погашена на неподтвержденные доходы. Также прокуроры узнали, что его привлекли к административной ответственности за нарушение правил парковки автомобиля бизнес-класса, зарегистрированного на его сестру, хотя ее доход не позволял приобрести дорогую машину.

В итоге суд по иску прокурора конфисковал все незадекларированные активы госслужащего в сумме почти 60 миллионов рублей в доход государства.

