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12:00, 19 сентября 2024Силовые структуры

У российского чиновника обнаружили виртуальные 28 миллионов рублей

Генпрокурор Краснов: у чиновника нашли цифровую валюту на сумму 28 млн рублей
Начало событий в новости Генпрокурор России рассказал о 100 базах данных для выявления коррупционеров
Игорь Краснов

Игорь Краснов. Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Прокуроры в ходе проверки с помощью современных информационных технологий обнаружили у российского чиновника виртуальные активы коррупционного происхождения. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на IX заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Выдержки из его доклада предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

В 2023 году прокурорская проверка выявила у госслужащего цифровую валюту на сумму 28 миллионов рублей. Благодаря информационной системе межведомственного электронного взаимодействия, которая дает круглосуточный доступ к более чем 100 государственным базам данных, у чиновника нашли недвижимость. Причем ипотека по ней была погашена на неподтвержденные доходы. Также прокуроры узнали, что его привлекли к административной ответственности за нарушение правил парковки автомобиля бизнес-класса, зарегистрированного на его сестру, хотя ее доход не позволял приобрести дорогую машину.

В итоге суд по иску прокурора конфисковал все незадекларированные активы госслужащего в сумме почти 60 миллионов рублей в доход государства.

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      Любовь Ширижик
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