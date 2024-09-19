Генпрокурор России рассказал о 100 базах данных для выявления коррупционеров

Генпрокурор Краснов: в 100 государственных базах данных выявляют коррупционеров

Прокуроры могут выявлять коррупционеров среди госслужащих, не выходя из кабинета, благодаря новым технологиям и доступу к более чем 100 государственным базам данных. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на IX заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Выдержки из его доклада предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

По словам российского генпрокурора, сотрудники надзорного ведомства имеют круглосуточный доступ к информационной системе межведомственного электронного взаимодействия. Эти данные позволяют прокурорам изобличить вовлеченных в коррупционные схемы чиновников, получив любую информацию о проверяемых гражданах. В электронных источниках есть сведения о наличии у них счетов в банках, их доходах, недвижимости, транспортных средствах, совершенных административных правонарушениях.

Благодаря таким технологиям за шесть месяцев этого года суды по искам прокуроров изъяли в доход государства 420 миллионов рублей.

5 сентября Краснов анонсировал амнистию для тех предпринимателей, которые из-за санкций и нарушения логистических цепочек оказались включены в реестр недобросовестных поставщиков.